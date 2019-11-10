Вашингтон вновь грозит Турции санкциями за развертывание российских С-400

В эфире телеканала CBS News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что в НАТО нет места для С-400 и это будет четко донесено Дональдом Трампом до президента Турции Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон на следующей неделе. В связи с закупкой Турцией российских ЗРК Штаты уже исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.