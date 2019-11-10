Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко

Он признан виновным в поджоге квартиры на востоке столицы, в результате которого погибло трое жильцов. Об этом сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова. В интервью «Интерфаксу» она напомнила, что в феврале прошлого года в квартире дома на Новокосинской улице, в которой проживала семья из семи человек, произошло возгорание, которое устроил бывший муж одной из погибших.