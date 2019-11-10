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21:00, 10 ноября 2019

Доцент СПбГУ Олег Соколов признался на допросе в СК в убийстве аспирантки

Об этом сообщил адвокат Александр Почуев. Ранее сообщалось, что Соколову назначена психиатрическая экспертиза. Меру пресечения ученому суд изберет в понедельник. Соколов уже оформил явку с повинной. По словам, адвоката у Соколова могут быть смягчающие обстоятельства. Позиция защиты на завтрашнем суде по мере пресечения, как сказал Почуев, пока не выработана.



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