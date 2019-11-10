Дональд Трамп намерен указать Тайипу Эрдогану на недопустимость присутствия российских ЗРК С-400 на территории Турции

В эфире Си-би-эс помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что это произойдет на следующей неделе в ходе визита Эрдогана в в США. По словам О'Брайена, в НАТО нет места для С-400 и значительных военных закупок у России. О'Брайен пригрозил Турции санкциями в рамках закона о противодействии противникам Америки, если Анкара не избавится от российских ЗРК.