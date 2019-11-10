В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Как передает «Новая газета», в акции приняли участие, сменяя друг друга, матери Анны Павликовой и Марии Дубовик, адвокат одного из фигурантов «московского дела» Егора Жукова Леонид Соловьев, журналист «Новой газеты» Илья Азар и другие. Сорвать пикет пытались провокаторы из движения SERB Григорий Тарасевич и Игорь Брумель. Они просили полицию задержать участников. Но полицейские в происходящее не вмешивались.