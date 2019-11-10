Ильзят Ахметов вызван в сборную РФ по футболу для подготовки к заключительным матчам отборочного турнира «Евро-2020»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзят Ахметов вызван в сборную России по футболу для подготовки к заключительным матчам отборочного турнира «Евро-2020» с командами Бельгии и Сан-Марино. Как сообщается на сайте РФС, Ахметов заменит травмированного игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ахметов присоединится к сборной уже вечером на тренировочном сборе в Сочи.

Лечение Баринова займет, по меньшей мере, десять дней. На этот срок он останется в распоряжении своего клуба.