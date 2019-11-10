Участники «Весны» вышли с протестами против планов Смольного повысить плату за проезд в общественном транспорте

Участники молодежного движения «Весна» сегодня вышли с протестами против планов Смольного повысить плату за проезд в общественном транспорте. Активисты спустились с плакатами в метро, чтобы привлечь внимание пассажиров к предстоящему резкому увеличению тарифов. Ранее городской комитет по транспорту заявил, что бюджетные дотации перевозчикам будут снижены. Это может привести к тому, что жетон на метро будет стоит 60 руб. против нынешних 45-ти. В наземном транспорте проезд с нового года может вырасти с 40 до 50 руб. В городе также хотят ликвидировать привычные маршрутки.
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