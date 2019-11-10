Выездной матч «Зенита» в 16-м туре РПЛ против тульского «Арсенала» принес победу футболистам из Петербурга

«Зенит» выиграл со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» упрочил лидерство в чемпионате России с 36-ю очками. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 23 ноября против «Рубина» в Казани.
2019-11-10T16:32:00+03:00
2019-11-10T16:35:07+03:00
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16:32, 10 ноября 2019
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