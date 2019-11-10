Президент Боливии согласился аннулировать результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование

Президент Боливии Эво Моралес согласился аннулировать результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование. Это произошло на фоне массовых протестов оппозиции, которая не признала его победу, заявив о фальсификациях. Моралес также согласился распустить избирательную комиссию и сформировать её заново. Ранее Организация американских государств рекомендовала предпринять именно эти шаги, чтобы выявить истинную волю избирателей. Пока неясно, согласится ли оппозиция с предложением, или же протесты продолжатся. Накануне протестующие заблокировали работу государственных СМИ Боливии.