Президент Боливии согласился аннулировать результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование

Президент Боливии Эво Моралес согласился аннулировать результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование. Это произошло на фоне массовых протестов оппозиции, которая не признала его победу, заявив о фальсификациях. Моралес также согласился распустить избирательную комиссию и сформировать её заново. Ранее Организация американских государств рекомендовала предпринять именно эти шаги, чтобы выявить истинную волю избирателей. Пока неясно, согласится ли оппозиция с предложением, или же протесты продолжатся. Накануне протестующие заблокировали работу государственных СМИ Боливии.
2019-11-10T16:32:00+03:00
2019-11-10T16:34:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2534933-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 10 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…