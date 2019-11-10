Число детей, госпитализированных в результате отравления в Краснодарском крае, выросло до 51

Как говорится в сообщении краевого Минздрава, состояние детей, которым от 7 до 15 лет удовлетворительное. В регионе возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди заболевших ученики пяти школ города Кропоткин.