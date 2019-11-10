Студентка Анастасия Ещенко, убитая в Петербурге, была дочерью подполковника внутренней службы в Краснодарском крае

Мать погибшей — кадровик районного отдела полиции. Отец работал учителем физкультуры, а брат — вратарь российской молодежки, выступавший за «Краснодар». Такие подробности РИА рассказала председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгения Тарасенко. Мать убитой приехала сегодня в Петербург. В убийстве обвиняют ученого-историка Олега Соколова. По предварительной версии, он застрелил девушку и расчленил тело.