Студентка Анастасия Ещенко, убитая в Петербурге, была дочерью подполковника внутренней службы в Краснодарском крае

Мать погибшей — кадровик районного отдела полиции. Отец работал учителем физкультуры, а брат — вратарь российской молодежки, выступавший за «Краснодар». Такие подробности РИА рассказала председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгения Тарасенко. Мать убитой приехала сегодня в Петербург. В убийстве обвиняют ученого-историка Олега Соколова. По предварительной версии, он застрелил девушку и расчленил тело.
2019-11-10T16:30:00+03:00
2019-11-10T16:33:47+03:00
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16:30, 10 ноября 2019
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