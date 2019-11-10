Под петицией о наказании руководства Петербургского госуниверситета подписались уже более 200 человек

Авторы петиции возлагают ответственность за гибель аспирантки от рук доцента на ректорат. Одновременно подписанты требуют привлечения к ответственности отдела полиции, куда на Олега Соколова жаловалась еще дна его ученица. Сбор подписей организован со вчерашнего дня – когда стало известно об убийстве 24-летней аспирантки.
2019-11-10T16:30:00+03:00
2019-11-10T16:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 10 ноября 2019
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