Под петицией о наказании руководства Петербургского госуниверситета подписались уже более 200 человек

Авторы петиции возлагают ответственность за гибель аспирантки от рук доцента на ректорат. Одновременно подписанты требуют привлечения к ответственности отдела полиции, куда на Олега Соколова жаловалась еще дна его ученица. Сбор подписей организован со вчерашнего дня – когда стало известно об убийстве 24-летней аспирантки.