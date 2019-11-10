Питерское «Яблоко» подготовили иск к ЗакС и губернатору из-за принятого закона о выводе «Сада на Неве» из перечня ЗНОП

Питерская фракция партии «Яблоко» подготовила иск к Законодательному собрания и губернатору Петербурга из-за принятия закона об исключении из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) «Сада на Неве», где планируют строить судебный квартал. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции в питерском ЗакСе Борис Вишневский подчеркнув, что решение строить судебный квартал в этом месте нарушает закон.

По словам депутата, ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, а губернатор А.Беглов его подписал, по которому «Сад на Неве» будет исключен из перечня ЗНОП. На его месте планируется начать строительство нового здания Верховного суда и жилья для судей. Б.Вишневский отметил, что вместо исключенной зоны депутаты включили в ЗНОП шесть новых.

«Мы полагаем («Яблоко»), что этот закон неприемлем и незаконен, потому что у нас существует норма, прямо запрещающая исключение любых зеленых насаждений общего пользования из перечня тех районов, где обеспечено меньше нормативной. Поэтому мы обжалуем этот закон в судебном порядке. И надеемся, что он будет отменен», — подчеркнул Б.Вишневский.

Иск будет подан сегодня или во вторник, уточнил Б.Вишневский. Он также добавил, что члены партии «Яблоко» считают, что Верховный суд вообще не надо переводить из Москвы в Петербург, это напрасная трата миллиардов рублей российских налогоплательщиков.