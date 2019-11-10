После убийства аспирантки истфака в сети появилась петиция с требованием отстранить руководство СПбГУ

На онлайн-платформе Change.org была запущена петиция на имя президента РФ с требованием привлечь к ответственности руководство Санкт-Петербургского государственного университета в связи с убийством аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор петиции Александр Литреев, отметив, что руководство вуза ничего не предпринимало, хотя заявления об актах насилия со стороны преподавателя Соколова были и ранее.

«Петиция создана по той причине, по которой произошел этот инцидент — убийство студентки. Как известно доцент Соколов СПбГУ, который убил эту девушку, был неоднократно замечен в подобном обращении со своими студентами», — сказал А.Литреев.

По его данным, Соколова и раньше уличали в актах насилия и садистского обращения с людьми. Автор ссылается на заявление, поданное в полицию в 2008 году другой студенткой СПбГУ.

«Он методично ее избивал и покушался на ее убийство. Это заявление было проигнорировано, Соколов остался не только на свободе, но и на своей должности. Затем еще были неоднократные заявления студентов, различных общественных деятелей, как в правоохранительные органы, так и руководству университета. Но руководство университета отвергало подобные обвинения, и все это воспринималось как провокации и попытки дискредитировать доцента Соколова. Это преступное бездействие и покрывательство в итоге привело к тому, что сейчас произошло убийство», — отметил А.Литреев.

По его мнению, если бы эти заявления были обработаны надлежащим образом, и были бы предприняты меры, то подобной трагедии бы не произошло.

«Я возмущен и требую, чтобы руководство СПбГУ поголовно, которое было причастно в этом преступном бездействии, должно быть отстранено от должностей, и в отношении них должна быть проведена проверка со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул А.Литреев.

О.Соколов был задержан в субботу по подозрению в убийстве женщины. Его извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, также останки человека нашли в его квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предполагаемой жертвой историка могла стать его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы. Соколов оформил явку с повинной.