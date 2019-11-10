В Боливии пройдут внеочередные президентские выборы

Глава страны Эво Моралес объявил об этом на фоне массовых акций протеста, которые не стихают три недели. Дата проведения новых выборов пока неизвестна.

Давлению противников Эво Моралес уступил. Он объявил, что страну ждут новые всеобщие выборы, а также о назначении другого состава избирательной комиссии Боливии. Народ сможет демократическим путём выбрать новых политиков, сказал действующий президент. Он также призвал снизить напряжённость. Протесты в Боливии начались после того как избирком объявил о победе уже в первом туре президентских выборов Моралеса. Они прошли 20 октября. Многие ждали ещё одного тура. Избирком с задержкой объявил, что глава страны больше чем на 10 процентов оторвался от основного соперника Карлоса Месы. Проигравший политик итоги не признал. По его призыву сторонники вышли на улицы. В ряде городов Боливии произошли столкновения протестующих с полицией, погибли не меньше трёх человек, несколько сотен были ранены. Власти ввели в стране чрезвычайное положение. Прошлой ночью демонстранты заняли редакции двух государственных телерадиокомпаний. Моралес обвинил участников протестов в попытке цитата «осуществить план фашистского переворота». От переговоров с властью оппозиция отказалась.

Организация американских государств выпустила доклад с подтверждением фактов мошенничества в ходе недавних президентских выборов в Боливии.