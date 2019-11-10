Рэп-исполнитель Баста купил автобус своей футбольной команде

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Перед домашним матчем ростовской команды СКА музыкант, настоящее имя которого Василий Вакуленко, вручил игрокам ключи. Дизайн автобуса выбирали путем голосования среди болельщиков в соцсетях. В октябре СКА объявил, что Баста стал владельцем команды. Рэпер оплатил долги и выделил на развитие клуба около 10 миллионов рублей личных средств.