Московский Спартак намерен отказаться от участия в товарищеском футбольном турнире Флорида Кап в США

Январский турнир в Орландо обещает быть весьма интересным. Помимо Спартака в качестве участников заявлены бразильские клубы Коринтианс и Палмейрас и колумбийский Атлетико Насьональ. Российские игроки Спартака до сих пор не получили приглашения на собеседование в посольство США, хотя по словам владельца клуба все необходимые документы от принимающей стороны уже получены, как от организаторов, так и от администрации Орландо. Одной из причин называют санкции, которые наложены в США на компанию ИФД капитал – одного из владельцев Спартака. В МИД уже отреагировали на возникшие проблемы, назвав происходящее визовой войной и недобросовестной конкуренцией. Это уже не первый случай с посольством в Москве. В этом году теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть на турнир в Вашингтоне из-за задержки с визой.

Турнир Флорида Кап пройдет с 15 по 18 января. В его рамках состоится большой музыкальный фестиваль