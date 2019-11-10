На Кубани с признаки отравления госпитализированы более 50 детей

Возбуждено уголовное дело.

Массовое отравление произошло в городе Кропоткине Краснодарского края. Накануне в местные больницы стали привозить детей и подростков. Это школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Причем, учатся они не в одной школе, а в пяти. О причинах отравления публично должностные лица пока не говорят. В краевом Минздраве только сообщили «Интерфаксу», что пострадавшие остаются в больницах. В ведомстве добавили, что состояние детей удовлетворительное и средней тяжести.

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передает «Интерфакс». Но на сайте регионального управления СК информации об этом еще нет. Как передает сайт «Кубанские новости», родители детей подозревают, что они отравились селедкой в школьных столовых.

В учебных заведениях инцидент не комментируют, информация о поставщиках продуктов на сайтах школ не указана. На звонки в выходной в одной из школ ответил сторож, в двух учебных заведениях трубку не взяли и представители еще двух школ во время разговора бросили трубку.

Ранее случай массового отравления из-за питания в школах был зафиксирован в Москве. Мещанский суд обязал компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, выплатить в качестве компенсации 300 тысяч рублей – это по 10-15 тысяч рублей на ребенка.