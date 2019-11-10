Сборная Франции в третий раз в истории выиграла Кубок федерации по теннису

В решающем матче француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия одержали победу над австралийками Эшли Барти и Самантой Стосур. Финальный турнир, состоявший из пяти матчей завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Франции. Последний раз французским теннисисткам удавалось одержать победу на этом турнире в 2003 году. Также француженки выигрывали соревнование в 1997-м.