Президент Боливии на фоне массовых протестов объявил о проведении новых выборов главы государства

Эво Моралес сказал, что принял такое решение с целью снизить напряженность. Протесты в Боливии начались в октябре, после объявления результатов президентских выборов. Моралес набрал порядка 48% голосов. Его основной конкурент и бывший глава государства Карлос Меса получил порядка 37%. Меса не признал победу Моралеса. Кроме того, Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур. После начала массовых протестов Моралес ввел режим чрезвычайного положения. Вчера он заявил о попытке государственного переворота в стране. Сегодня стало известно, что протестующие захватили редакции двух государственных СМИ.
2019-11-10T15:30:00+03:00
2019-11-10T15:34:09+03:00
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15:30, 10 ноября 2019
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