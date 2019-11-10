Президент Боливии на фоне массовых протестов объявил о проведении новых выборов главы государства

Эво Моралес сказал, что принял такое решение с целью снизить напряженность. Протесты в Боливии начались в октябре, после объявления результатов президентских выборов. Моралес набрал порядка 48% голосов. Его основной конкурент и бывший глава государства Карлос Меса получил порядка 37%. Меса не признал победу Моралеса. Кроме того, Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур. После начала массовых протестов Моралес ввел режим чрезвычайного положения. Вчера он заявил о попытке государственного переворота в стране. Сегодня стало известно, что протестующие захватили редакции двух государственных СМИ.