У футбольного клуба «Спартак» возникли проблемы с получением игроками американских виз

Теперь команда собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в штате Флорида в январе, — рассказал агентству ТАСС владелец «Спартака» Леонид Федун.

В российском МИДе на это сказали, что речь идет о недобросовестной конкуренции в спорте с использованием политических ресурсов, — сообщает агентство Интерфакс.