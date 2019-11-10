В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации учеников пяти школ с признаками отравления

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Заболели школьники разного возраста в городе Кропоткин. По последним данным краевого Минздрава, в больницы доставлен 51 ребенок. Эта цифра увеличилась за последние часы. Расследование началось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2019-11-10T15:30:00+03:00
2019-11-10T15:32:29+03:00
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15:30, 10 ноября 2019
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