В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации учеников пяти школ с признаками отравления

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Заболели школьники разного возраста в городе Кропоткин. По последним данным краевого Минздрава, в больницы доставлен 51 ребенок. Эта цифра увеличилась за последние часы. Расследование началось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.