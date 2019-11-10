В российском МИДе обвинили США в использовании политических ресурсов для недобросовестной конкуренции в спорте

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в министерстве. Сегодня владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что команда столкнулась с проблемами при попытке получить американские визы и теперь собирается отказаться от участия в товарищеском турнире во Флориде, который пройдет в январе. Федун подчеркнул, что клубу не дают визы, несмотря на то, что «Спартак» получил поддерживающие письма от организаторов турнира и от администрации города Орландо.
2019-11-10T15:00:00+03:00
2019-11-10T15:05:56+03:00
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15:00, 10 ноября 2019
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