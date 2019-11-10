В России за последние годы существенно сократилось количество научного плагиата, считает президент РАН

В России за последние годы существенно сократилось количество научного плагиата, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. В интервью агентству ТАСС он высказал мнение, что с появлением мощных компьютерных программ, которые могут просматривать материалы и эффективно сопоставлять тексты, с плагиатом стало бороться проще. Утверждения о сокращении числа случаев незаконного присвоения результатов чужого научного труда справедливо лишь для новых защит диссертаций. Старые защиты с явным плагиатом отстаиваются очень активно, — сказал в интервью «Эху» сооснователь сообщества Диссернет Андрей Заякин.

Заякин не исключил, что снижение числа случаев плагиата может быть связано с сокращением количество самих защит.