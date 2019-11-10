Преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве бывшей студентки, увезли из больницы на допрос в СК

Преподавателя Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве бывшей студентки, увезли из больницы на допрос в Следственный комитет. Завтра, по словам адвоката Александра Почуева, историку должны избрать меру пресечения.

Доктор наук, историк Олег Соколов живет на набережной Мойки, его дом фактически соседний с главным управлением следственного комитета по Петербургу. В реке напротив этих зданий водолазы и нашли отпиленные конечности аспирантки Анастасии Ещенко. вместе с ними обнаружили еще один скелет, кому он принадлежит и сколько времени провёл в воде неизвестно, но правоохранители возбудили еще одно уголовное дело об убийстве. Тем временем сам Преподаватель Института истории СПбГУ, известный историк Олег Соколов остаётся в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Его достали из воды, куда он упал предположительно выкидывая части тела своей юной возлюбленной, в квартире Соколова позднее нашли остатки трупа студентки, которая жила вместе с преподавателем. Сам историк уже оформил явку с повинной и признал свою вину. По его словам, он поссорился с ней и выстрелил из травматического пистолета, после чего решил избавиться от тела. Для этого он пытался его распилить, ему было плохо, он пил алкоголь и в итоге, когда выбрасывал кисти рук возлюбленной сам упал в реку. Тем временам интернета начали собирать подписи с требованием наказать руководство СПбГУ за то что оно вовремя не отстранило Соколова от работы. Авторы петиции пишут о том, что ранее одна студентка подавала заявление в полицию о том что Соколов избил ее и пытался убить. Тогда эта история не получила продолжения.

Тем временем, в Петербург из Краснодарского края приехала разбираться в обстоятельствах мать убитой девушки, Галин Ещенко, полковник МВД.