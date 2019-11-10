У здания ФСБ на Лубянке проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Его участники держат в руках плакаты с фамилиями обвиняемых в создании экстремистского сообщества.

Стоящие в одиночных пикетах у главного входа в здание ФСБ сменяются каждые десять минут. По их словам, они требуют прекращения дела «Нового величия» и освобождения его фигурантов из-под стражи. Рядом находятся несколько полицейских: они проверяют у пикетчиков паспорта и фотографируют плакаты. У некоторых из них силовики переписали данные. Спустя примерно полчаса после начала акции к участникам одиночных пикетов пришли члены группировки SERB. Среди них — Александр Петрунько и Игорь Брумель. Они окружили место акции и начали спорить с собравшимися, считая, что фигурантов дела «Нового величия» преследуют законно. В свою очередь, участники одиночных пикетов попросили полицейских следить за поведением членов группировки: они говорят, что опасаются провокаций и того, что у них могут оказаться баллончики с неизвестными жидкостями. Сами участники SERB это отрицают. Полиция в происходящее пока не вмешивается.

Предполагается, что пикеты у здания ФСБ продлятся до 18 часов.