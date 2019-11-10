В Волгограде обманутые дольщики выйдут сегодня на митинг

В администрации их пытались отговорить от проведения акции.

Владельцы квартир в недостроенных жилых комплексов «Династия» и «Адмиралтейский» в Волгограде объединились, чтобы выйти с протестом к «Царицынской опере». Они намерены требовать, чтобы власти выполнении данные перед единым днем голосования обещания, а именно – нашли новую компанию, которая завершит строительство домов. В преддверии губернаторских выборах дольщикам даже называли имя подрядчика, но после голосования стройка остановилась. Как пишет издание «Волгоград Онлайн», в области на конец октября насчитали 39 проблемных высоток. Сегодня также отмечается день сотрудника органов внутренних дел. В связи с этим организаторов уже согласованного митинга два дня назад пригласили в администрацию города, чтобы отговорить от проведения акции. Организаторы не намерены менять свои планы.

Митинг обманутых дольщиков сегодня также должен пройти в Краснодаре. После обеих акций организаторы собираются направить совместное обращение в федеральные органы власти