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08:01, 10 ноября 2019

Институт в Лионе лишил должности доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве бывшей студентки

Институт в Лионе лишил должности доцента Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), подозреваемого в убийстве бывшей студентки. После появления в СМИ новости об этом преступлении с сайта Российского военно-исторического общества также пропала информация о том, что Олег Соколов состоит в научном совете организации.

63-летнего военного историка задержали накануне в Санкт-Петербурге на набережной Мойки, когда он пытался утопить пакет, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. Позже в его квартире нашли обезглавленное тело. Погибшей оказалась выпускница Петербургского госуниверситета 24-летняя Анастасия Ещенко. Как сообщила «Газете.Ru» одна из студенток, доцент состоял в романтических отношениях с жертвой. Кроме того, вместе они занимались военно-историческими реконструкциями времен Наполеона.
Соколов уже дал признательные показания и оформил явку с повинной. По словам его адвоката, будет проведена психологическая экспертиза его подзащитного.



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