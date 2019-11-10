Сторонники независимости Каталонии митингуют в различных городах этого автономного сообщества

Акции прошли в день тишины накануне парламентских выборов в Испании, когда любая политическая агитация запрещена. Как объявили организаторы протестов, радикальное движение «Демократическое цунами», таким образом они хотят продемонстрировать неподчинение ЦИК.

Сегодняшние выборы в стране досрочные. В испанском парламенте нет большинства, которое бы обеспечило формирование правительства. Испания готова к выборам, сказал и. о. премьер-министра Педро Санчес.

Эти выборы станут четвертыми в Испании за четыре года.