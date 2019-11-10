Возле польского посольства в Киеве прошла акция в поддержку Игоря Мазура, задержанного в Польше по запросу России

Протестующие потребовали от польских властей освободить ветерана АТО с позывным «Тополь». По заявлению собравшихся, они пришли проинформировать поляков, что те задержали невиновного человека и «этим подыграли России», сообщает Hromadske.

Замкомандира запрещенной в России организации УНА-Унсо задержали накануне на пограничном пункте Дорогуск. Завтра местный суд рассмотрит вопрос о его аресте с целью дальнейшей экстрадиции в Россию.

В 2014 году в Москве на Мазура было заведено уголовное дело по статье «Создание устойчивой вооруженной группы». По версии следствия, он участвовал в первой чеченской войне против федеральных российских войск и якобы причастен к гибели россиян.