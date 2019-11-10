В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ – телеканала и радиостанции

Об этом написал в Twitter президент страны Эво Моралес. По его словам, организованные группы угрозами и запугиванием вынудили журналистов прекратить свою работу. Как отметил глава государства, оппозиция заявляет, что защищает демократию, однако, по его мнению, они действуют с позиции диктатуры.