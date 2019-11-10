Праздничный фестиваль в честь нового императора продолжится сегодня в Токио

В центре города пройдет торжественный автомобильный парад.

Император Нарухито и императрица Масако проедут по столице в открытом лимузине Toyota Century. Автомобиль специально переделали таким образом, чтобы собравшимся было лучше видно пару – пишет японская газета Asahi Shimbun. Ожидается, что посмотреть на событие приедут десятки тысяч людей, а для обеспечения безопасности будут работать двадцать шесть тысяч офицеров полиции. Они будут проверять не только улицы, но и все прилежащие дома на протяжении маршрута, который составляет почти пять километров.

Сколько автомобилей примет участие в параде, не уточняется, но японские СМИ пишут, что колонна будет растянута примерно на четыреста метров.

Нарухито вступил на престол 1-ого мая. Он неоднократно говорил, что одной из своих целей видит сближение монаршей семьи с народом. Нынешний император стал одним из немногих в истории Японии, кто получил этот титул напрямую от своего отца. Его предшественник, 85-тилетний Акихито стал первым человеком за двести лет, который добровольно покинул эту должность.

Изначально парад должны были провести 22 октября, но его решили перенести из-за тайфуна «Хагибис». В результате природной катастрофы тогда погибли более девяноста человек.