Подозреваемому в убийстве доценту СПбГУ Олегу Соколову назначили психиатрическую экспертизу

Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Почуев. По его словам, версия защиты пока построена на том, что Соколов действовал под каким-то сильным фактором. Это могло быть состояние патологического опьянения или аффекта. Мотив преступления предстоит выяснить следствию. Почуев добавил, что ученый раскаивается в содеянном и в данный момент находится в шоковом состоянии. Он дал признательные показания и оформил явку с повинной.

Вспышки гнева замечались за Олегом Соколовым и ранее. В мае прошлого года «Московский комсомолец» опубликовал анонимное интервью студентки, с которой преподаватель ранее состоял в романтических отношениях. Она рассказала, что 10 лет назад он ее жестоко избил и угрожал убийством.

Преподаватель также часто срывался на студентов во время занятий. Одну из таких сцен даже зафиксировали на видео и разместили в Интернете. На записи Соколову задают на лекции вопрос о его принципиальных разногласиях с другими историками. Тот грубо прерывает юношу и требует, чтобы он покинул аудиторию. После этого студента выводят из помещения силой.

63-летнего военного историка задержали накануне в Санкт-Петербурге на набережной Мойки, когда он пытался утопить пакет, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. Позже в его квартире нашли обезглавленное тело. Погибшей оказалась выпускница Петербургского госуниверситета 24-летняя Анастасия Ещенко. Как сообщается, они состояли в близких отношениях и вместе занимались военно-историческими реконструкциями времен Наполеона.