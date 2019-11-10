Дональд Трамп обещал в начале недели опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с Владимиром Зеленским

Президент США Дональд Трамп обещал в начале недели опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Возможно, это произойдет во вторник, передает слова главы Белого дома, сказанные перед вылетом в штат Алабама, агентство Bloomberg. По его словам, публикация расшифровки является крайне важным событием.