В Магадане завели уголовное дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Инцидент произошел накануне в квартире жилого дома. По версии следствия, 21-летний ранее судимый местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, убил 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, взял в заложницы 18-летнюю девушку. При этом он потребовал от прибывших на переговоры полицейских предоставить ему за ее освобождение алкоголь, продукты и автомобиль.

В ходе совместной спецоперации сотрудников Росгвардии и полицейских подозреваемого удалось обезвредить и задержать, а девушку освободить.