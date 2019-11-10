Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил главный приз ХХV Женевского кинофестиваля среди полнометражных лент

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля среди полнометражных лент. Картина повествует о двух девушках, вернувшихся с фронта в 1945-м в послевоенный Ленинград.

В мае фильм был удостоен двух наград Каннского кинофестиваля — за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» и приза международной федерации кинопрессы.

Сыгравшая главную роль в картине Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».

Кроме того, «Дылда» оказалась в числе шести фильмов, вошедших в предварительный список претендентов на американскую премию «Золотой глобус».

Из российских картин, отобранных в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», шансы есть лишь у одной. Такое мнение высказал «Эху» редактор отдела культуры журнала «Огонёк» Андрей Архангельский.

Архангельский добавил, что шорт-лист будет опубликован через месяц.