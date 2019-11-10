Испания сегодня снова проводит выборы в парламент

Это происходит в четвертый раз за четыре года.

Страна уже несколько лет живет в условиях постоянных перевыборов в парламент, поскольку партии каждый раз не могут договориться о создании коалиции. Испанская газета El Pais пишет, что на этот раз всё могут решить не политические движения и агитация кандидатов, а усталость населения от предвыборных кампаний. Издание отмечает, что многие испанцы на этот раз решат поехать на отдых, а не на избирательные участки.

Проблемы с парламентом начались в Испании в 2015-ом году, когда туда попали новые политические силы. До этого в стране много лет держалась фактически двухпартийная система, где за власть боролись социалистическая и консервативная партии. Но четыре года назад к ним присоединились еще две. Это крайне левая Podemos и либеральная Ciudamos.

Тем временем немецкая телерадиокомпания «Дойче велле» со ссылкой на ведущие социологические службы Испании пишет, что со времени прошлого голосования настроения людей не изменились, и, скорее всего, результат на выборах будет тот же.

Ранее газета El Pais организовывала опрос к нынешним выборам. По её данным, только 12 процентов испанцев верят, что новое голосование приведет к окончательному формированию парламента.