Активисты ЛГБТ провели у офисов «ЕдРа» пикеты в знак протеста против действий зампреда Госдумы Петра Толстого

Активисты ЛГБТ-движения «Action!» провели у офисов «Единой России» одиночные пикеты в знак протеста против действий зампреда Госдумы, единоросса Петра Толстого. По его заявлению правоохранительные органы начали проверку шоу на ютьюб-канале, в котором гомосексуал отвечал на вопросы детей.

После жалобы Толстого на организаторов съемок составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Также заведено уголовное дело «о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних».