Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов признался в убийстве своей аспирантки

Он оформил явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. Он заявил также о возможном наличии смягчающих обстоятельств. По его словам, это страшное преступление могло быть совершено под влиянием сильных факторов, возможно, в состоянии патологического опьянения или аффекта.

По словам очевидцев, ранним утром 63-летний мужчина пытался утопить отрубленные по локоть женские руки в реке Мойке. Сделать это у него не получилось – Соколов сам упал в воду. По предварительной версии, как пишет издание 47 news, ученый был сильно пьян. В рюкзаке у него также обнаружили травматический пистолет. Доцента с обморожением увезли в Мариинскую больницу, в это же время правоохранители наведались в его квартиру. Там они обнаружили окровавленную пилу и тело женщины с отрубленной головой. По данным 47 news, это его бывшая ученица, 24-летняя Анастасия Ещенко.



Олег Соколов – член научного совета Российского военно-исторического общества. В своём твиттере его лекции хвалил министр культуры Владимир Мединский.

После появления новости о случившемся с сайта общества пропала информация о том, что Соколов состоит в его научном совете.

Институт социологических, экономических и политических наук во французском городе Лион лишил историка должности.