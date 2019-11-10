Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Saudi Aramco официально объявила дату подписки на первичное размещение акций для инвесторов. Она начнется через неделю и продлиться до 28 ноября или до 5 декабря в зависимости от категории инвесторов. Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. В тот же день будет объявлена цена. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций, а лимит для институциональных будет определен акционерами и самой компанией.

Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что по новым правилам ей запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать ценные бумаги в течение года после начала листинга. Сюда не относятся сделки с иностранными правительствами или связанными с ними стратегическими инвесторами.