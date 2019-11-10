Полиция поставила главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву на профилактический учет

Участковый сообщил ей, что причиной стал штраф в 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на журналистку. По ее словам, участковый обещал ежемесячно созваниваться с ней и проводить профилактические беседы.