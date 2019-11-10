Полиция поставила главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву на профилактический учет

Участковый сообщил ей, что причиной стал штраф в 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на журналистку. По ее словам, участковый обещал ежемесячно созваниваться с ней и проводить профилактические беседы.
2019-11-10T07:31:00+03:00
2019-11-10T07:37:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 10 ноября 2019
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