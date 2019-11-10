В Грузии сегодня продолжатся показы фильма, вызвавшего протесты ультраправых сил

Лента рассказывает историю любви двух геев, исполнителей национальных танцев.

Показы французско-шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали» сегодня продолжится в кинотеатрах Тбилиси и Батуми. Лента выдвинута на «Оскар» и пользуется успехом на международных кинофестивалях, но в самой Грузии премьера вызвала мощный скандал. Как сообщает «Би-би-си», в авангарде протестов против фильма оказались движение «Грузинский марш» и бизнесмен Леван Васадзе. К критикам присоединилась и церковь. В итоге несколько сотен протестующих в пятницу собрались у кинотеатра «Амирани» в Тбилиси перед показом гей-драмы. На место пришлось стянуть полицейских и выставить кордон, но некоторые активисты все равно пытались прорваться внутрь, чтобы воспрепятствовать сеансу. В итоге были задержаны 28 человек – трое из них в Батуми, где также прошли протесты против проката ленты. Сегодняшние показы также пройдут под охраной полиции.

По утверждению прокатчиков фильма, билеты на все показы были давно раскуплены