Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на престижную кинопремию «Золотой глобус»

За возможность попасть в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» будут соревноваться драма Кантемира Балагова «Дылда», картина

Константина Фама «Кадиш», фильм Бориса Акопова «Бык», драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград», триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья», а также приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига».

Наивысшие шансы попасть в номинацию есть только у одной российской картины. Так считает редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский

Шорт-лист категории, в который обычно попадают не более 4-5 картин со всего мира, будет объявлен 9 декабря.