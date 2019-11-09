«Мемориал» пожаловался в ЕСПЧ на полицейских, которые демонтировали баннеры про Путина перед митингом

Правозащитный центр «Мемориал» пожаловался в ЕСПЧ на полицейских, которые демонтировали баннеры про Владимира Путина перед митингом. Об этом «Эху» рассказал руководитель программы «Поддержка политзаключенных» центра Сергей Давидис. Он добавил, что пришлось дойти до Верховного суда, который отказался признавать незаконным изъятие баннеров.