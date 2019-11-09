В Петербурге задержали преподавателя СПбГУ

Его подозревают в том, что он расчленил женщину.



По словам очевидцев, ранним утром 63-летний мужчина пытался утопить отрубленные по локоть женские руки в реке Мойке. Сделать это у него не получилось – Соколов сам упал в воду. По предварительной версии, как пишет издание 47news, ученый был сильно пьян. В рюкзаке у него также обнаружили травматический пистолет. Доцента с обморожением увезли в Мариинскую больницу, в это же время правоохранители наведались в его квартиру. Там они обнаружили окровавленную пилу и тело женщины с отрубленной головой. По данным 47 news, это его бывшая ученица, 24-летняя Анастасия Ещенко.



Между тем водолазы ищут останки тела девушки. Как сообщил ТАСС в городском комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, поисковые работы в реке Мойке начались сегодня днем и продолжатся завтра.

Соколов — специалист по наполеоновским войнам, он удостоен Ордена почетного легиона, основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, является членом совета российского военно-исторического общества. Впрочем на сайте РВИО из перечня членов научного совета организации его имя уже удалили.