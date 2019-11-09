Инициативная группа студентов и преподавателей ВШЭ призывает к публичной дискуссии по делу профессора Гусейнова

Инициативная группа студентов и преподавателей ВШЭ призывает членов комиссии по этике к публичной дискуссии по делу профессора Гасана Гусейнова. Члены комиссии большинством голосов признали публикацию Гусейнова о русском языке излишне эмоциональной и оскорбительной и рекомендовали ему принести публичные извинения. Участникам комиссии предложено провести встречу со студентами, преподавателями университета и с самим профессором Гусейновым и разъяснить свою позицию. Открытое письмо инициативной группы публикует студенческое издание DOXA.
2019-11-09T21:02:00+03:00
2019-11-09T21:03:20+03:00
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21:02, 09 ноября 2019
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