Инициативная группа студентов и преподавателей ВШЭ призывает к публичной дискуссии по делу профессора Гусейнова

Инициативная группа студентов и преподавателей ВШЭ призывает членов комиссии по этике к публичной дискуссии по делу профессора Гасана Гусейнова. Члены комиссии большинством голосов признали публикацию Гусейнова о русском языке излишне эмоциональной и оскорбительной и рекомендовали ему принести публичные извинения. Участникам комиссии предложено провести встречу со студентами, преподавателями университета и с самим профессором Гусейновым и разъяснить свою позицию. Открытое письмо инициативной группы публикует студенческое издание DOXA.