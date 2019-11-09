МИД Украины предоставил консульскую помощь задержанному в Польше по запросу Москвы Игорю Мазуру

Украинский консул уже встретился с Мазуром и обсудил с ним вопросы, связанные с предоставлением адвоката. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Россия обвиняет гражданина Украины в участии в 1994-2000 годах в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов и гибели нескольких российских военнослужащих. Задержанный является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию. В России против Мазура возбуждено уголовное дело.
2019-11-09T21:01:00+03:00
2019-11-09T21:02:04+03:00
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21:01, 09 ноября 2019
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