МИД Украины предоставил консульскую помощь задержанному в Польше по запросу Москвы Игорю Мазуру

Украинский консул уже встретился с Мазуром и обсудил с ним вопросы, связанные с предоставлением адвоката. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Россия обвиняет гражданина Украины в участии в 1994-2000 годах в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов и гибели нескольких российских военнослужащих. Задержанный является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию. В России против Мазура возбуждено уголовное дело.