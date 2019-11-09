Известного петербургского историка Олега Соколова задержали по обвинению в убийстве

По предварительной информации, мужчина убил девушку, расчленил тело и собирался утопить останки в реке. Находясь в состоянии опьянения, он не удержался на ногах и свалился в воду. Спасатели обнаружили у него в рюкзаке отрубленные женские руки и пистолет. Позже в ходе обысков в квартире Соколова были найдены обезглавленное тело девушки и окровавленная пила. Возбуждено уголовное дело. Доценту кафедры истории СПбГУ грозит до 15 лет тюрьмы.

Жертвой убийства по предварительным данным, стала выпускница университета и соавтор Соколова 24-летняя Анастасии Ещенко.