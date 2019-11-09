Фильм Тодда филипса «Джокер» может стать самым прибыльным в истории. Как сообщает Форбс, картина, основанная на комиксах, может собрать в прокате в 15 раз больше производственного бюджета — 62,5 миллиона долларов. В этом случае лента обойдет по сборам фильм «Маска», который вышел в 1994 году.