Фильм Тодда филипса «Джокер» может стать самым прибыльным в истории. Как сообщает Форбс, картина, основанная на комиксах, может собрать в прокате в 15 раз больше производственного бюджета — 62,5 миллиона долларов. В этом случае лента обойдет по сборам фильм «Маска», который вышел в 1994 году.
2019-11-09T20:32:00+03:00
2019-11-09T20:46:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2534583-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 09 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…