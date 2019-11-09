Путин: Россия способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта

Россия способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. С таким заявлением на форуме в Москве выступил Владимир Путин. Для этого, по его словам, уже сегодня нужно готовить профессиональные кадры.

Президент призвал создать максимальную свободу для каждого, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта.